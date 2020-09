Coronavirus in Campania, De Luca allarmato sull’aumento dei contagi: «È la penultima ordinanza prima di chiudere tutto» (Di martedì 29 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 29 settembre «Sono molto allarmato: credo che dobbiamo aprire gli occhi e dire con chiarezza ai cittadini che siamo già nella seconda ondata dell’epidemia». Sono queste le parole pronunciate dal presidente della Campania Vincenzo De Luca, ospite questa sera a Porta a porta su Rai Uno. «Questa è la penultima decisione prima di chiudere tutto». Il governatore si riferisce all’ultima ordinanza firmata – e valida fino al 7 ottobre – contenente una stretta severa sulla movida, con il divieto di vendere alcolici da asporto dopo le 22 e il limite di venti persone nello stesso posto a feste o ricevimenti. «Ricordo che la ... Leggi su open.online (Di martedì 29 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 29 settembre «Sono molto: credo che dobbiamo aprire gli occhi e dire con chiarezza ai cittadini che siamo già nella seconda ondata dell’epidemia». Sono queste le parole pronunciate dal presidente dellaVincenzo De, ospite questa sera a Porta a porta su Rai Uno. «Questa è ladecisionedi». Il governatore si riferisce all’ultimafirmata – e valida fino al 7 ottobre – contenente una stretta severa sulla movida, con il divieto di vendere alcolici da asporto dopo le 22 e il limite di venti persone nello stesso posto a feste o ricevimenti. «Ricordo che la ...

