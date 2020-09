Bergamo | immigrati prendono di mira i ragazzini | rapine violente al parco e alla fermata dei bus

(Di martedì 29 settembre 2020) Con due diverse operazioni dei carabinieri finisce l’incubo delleai danni dei, che quest’estate ha flagellato la zona della Bergamasca. Gli uomini dell’arma, infatti, hanno arrestato sia un senegalese che, tra luglio e agosto, con un complice, aveva aggredito e derubato diversi minori nei parchi pubblici di Osio Sotto e Osio Sopra, sia una banda di tre marocchini, che avevano derubato un 18enne e un 17ennedegli autobus di Trescore Balneario. Leainei parchi di Osio In particolare, per lea Osio Sotto e Osio Sopra i carabinieri hanno arrestato un ventenne senegalese, mentre un complice 17enne risulta irreperibile. Lunga la lista dei colpi commessi. Il 16 luglio in un ...

