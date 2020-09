Beautiful anticipazioni | Hope e Liam finalmente la verità | Thomas è finito

(Di martedì 29 settembre 2020)il grande giorno è arrivato. Abbiamo fatto tutti il tifo percon la speranza che avrebbero presto scoperto che la loro piccola Beth era ancora viva. E quel momento è arrivato! Ve ne paro con le nostrediche ci raccontano proprio la trama della puntata di domani 30 settembre 2020. Il mese di settembre si conclude alla grande per i telespettatori con un colpo di scena che lascerà tutti molto felici. Il motivo?scoprirà daquello che è successo alla sua piccola.dopo aver ascoltato le parole di Douglas si rende conto che ci deve essere un motivo per il quale il piccolo è convinto che Phoebe sia Beth. E ...

Beautiful, anticipazioni puntata 29 settembre 2020: Steffy rimane del tutto incredula per quanto le è stato raccontato direttamente da Liam.La giovane Flo Fulton esce dal carcere grazie a Ridge Forrester. La donna era in carcere per lo scambio di culle ma lo stilista ha deciso di liberarla e donarle l'immunità ...