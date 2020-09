Arrestata in Siria “la mamma dell’Isis” Alice Brignoli (Di martedì 29 settembre 2020) Nel 2015 lasciò l’Italia con il marito e i quattro figli minori, per raggiungere i territori dello “stato Islamico”. Il marito della donna, Mohamed Koraichi, prese parte alle operazioni militari del Califfato mentre Alice educava i figli per farli diventare parte attiva ed integrante del jhiad. Associazione con finalità di terrorismo internazionale: questa l’accusa mossa nei confronti di Alice Brignoli, Arrestata poche ora fa in seguito all’operazione “Match” effettuata dai carabinieri del Ros. Koraichi ha perso la vita in Siria. La donna si dichiara felice del ritorno in patria anche se giunta in Italia, sarà immediatamente trasferita in carcere, e i figli saranno messi sotto tutela cautelare. “La coppia era pazza. Dicevano ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 29 settembre 2020) Nel 2015 lasciò l’Italia con il marito e i quattro figli minori, per raggiungere i territori dello “stato Islamico”. Il marito della donna, Mohamed Koraichi, prese parte alle operazioni militari del Califfato mentreeducava i figli per farli diventare parte attiva ed integrante del jhiad. Associazione con finalità di terrorismo internazionale: questa l’accusa mossa nei confronti dipoche ora fa in seguito all’operazione “Match” effettuata dai carabinieri del Ros. Koraichi ha perso la vita in. La donna si dichiara felice del ritorno in patria anche se giunta in Italia, sarà immediatamente trasferita in carcere, e i figli saranno messi sotto tutela cautelare. “La coppia era pazza. Dicevano ...

