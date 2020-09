Uno studio italiano dimostra che il latte materno non trasmette il Covid (Di lunedì 28 settembre 2020) studio Società della Salute di Torino, pubblicato su rivista “Frontieres in Pediatrics” dimostra che il latte materno non trasmette Covid Un grosso passo in avanti nella ricerca sul virus, che dall’inizio dell’epidemia ad oggi ha ucciso quasi un milione di individui in tutto il mondo. Con la collaborazione del reparto di neonatologia dell’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino, diretta da Enrico Bertino e del laboratorio universitario di virologia molecolare del dipartimento di scienze cliniche e biologiche, diretto da David Lembo, si è giunti ad un importante risultato sulla ricerca del virus Sars/Covid-2. Dall’inizio dell’epidemia molte erano state le segnalazioni provenienti dal altri ... Leggi su zon (Di lunedì 28 settembre 2020)Società della Salute di Torino, pubblicato su rivista “Frontieres in Pediatrics”che ilnonUn grosso passo in avanti nella ricerca sul virus, che dall’inizio dell’epidemia ad oggi ha ucciso quasi un milione di individui in tutto il mondo. Con la collaborazione del reparto di neonatologia dell’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino, diretta da Enrico Bertino e del laboratorio universitario di virologia molecolare del dipartimento di scienze cliniche e biologiche, diretto da David Lembo, si è giunti ad un importante risultato sulla ricerca del virus Sars/-2. Dall’inizio dell’epidemia molte erano state le segnalazioni provenienti dal altri ...

Agenzia_Ansa : 'L'allattamento non trasmette il #Covid-19', uno studio afferma che il latte materno è sicuro #ANSA - matteosalvinimi : In diretta su Rai Uno, collegato con lo studio di @BrunoVespa. Seguite anche voi. #portaaporta @RaiPortaaPorta ??… - psicobravo : Vivi a Parma? Cerca su PsicoBravo uno psicologo con lo studio vicino a casa tua. Puoi effettuare la ricerca per cit… - GramsciAG : RT @FactaNews: Sara Cunial è tornata a parlare alla Camera, ipotizzando un rapporto tra vaccinazione anti-influenzale e contagio da #covid… - ildolomiti : #sma Atrofia muscolare spinale, in uno studio coordinato dal #Trentino un punto di svolta nello sviluppo di terapie -

Ultime Notizie dalla rete : Uno studio Atrofia muscolare spinale, in uno studio coordinato dal Trentino un punto di svolta nello sviluppo di terapie il Dolomiti Rapallo: caccia e denuncia ai condomini non allacciati alla fogna

Già un paio di anni fa il concessionario di uno stabilimento balneare di Rapallo aveva ordinato uno studio ad una azienda privata per verificare l’origine del frequente inquinamento del mare alla foce ...

Laghi salati su Marte, conferma per la scoperta italiana

Milano, 28 set. (askanews) - Nuove prove della presenza di di acqua salata su Marte. A due anni dalla scoperta di un lago sotto la calotta polare meridionale del pianeta Marte - pubblicata nel 2018 ne ...

Già un paio di anni fa il concessionario di uno stabilimento balneare di Rapallo aveva ordinato uno studio ad una azienda privata per verificare l’origine del frequente inquinamento del mare alla foce ...Milano, 28 set. (askanews) - Nuove prove della presenza di di acqua salata su Marte. A due anni dalla scoperta di un lago sotto la calotta polare meridionale del pianeta Marte - pubblicata nel 2018 ne ...