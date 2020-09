Paolo Conte, Via Con Me al cinema per un viaggio esplorativo nella musica del cantautore (Di lunedì 28 settembre 2020) Sarà al cinema per tre giorni Paolo Conte, Via Con Me, il documentario sul maestro Paolo Conte. Il 28, il 29 e il 30 settembre sarà la musica di Paolo Conte a fare da protagonista sul grande schermo, dopo l’anteprima alla Mostra del cinema di Venezia. 35 i brani del repertorio dell’artista ad apparire nel documentario, scelti tra i suoi pezzi di maggior successo. Si aggiungono poi video di concerti ed una lunga intervista realizzata da Verdelli all’artista. Ad impreziosire il racconta sulla musica di Paolo Conte, una serie di testimonianze da parte di personaggi noti che hanno avuto la possibilità di conoscere l’artista. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Sarà alper tre giorni, Via Con Me, il documentario sul maestro. Il 28, il 29 e il 30 settembre sarà ladia fare da protagonista sul grande schermo, dopo l’anteprima alla Mostra deldi Venezia. 35 i brani del repertorio dell’artista ad apparire nel documentario, scelti tra i suoi pezzi di maggior successo. Si aggiungono poi video di concerti ed una lunga intervista realizzata da Verdelli all’artista. Ad impreziosire il racconta sulladi, una serie di testimonianze da parte di personaggi noti che hanno avuto la possibilità di conoscere l’artista. ...

Conte_Official : 'PAOLO CONTE, VIA CON ME' di @gioverdelli AL CINEMA DA DOMANI, 28 SETTEMBRE FINO AL 30 SETTEMBRE L'elenco delle sa… - RollingStoneita : Domani arriva al cinema 'Via con me', il documentario di Giorgio Verdelli su Paolo Conte @Conte_Official… - CinemApp_Cinema : Nexo_Digital - RT @Culturamente1: Paolo Conte – Via con me, il film biografia che ci presenta il cantautore - CinemApp_Cinema : Nexo_Digital - RT @RollingStoneita: Domani arriva al cinema 'Via con me', il documentario di Giorgio Verdelli su Pa… - CinemApp_Cinema : Nexo_Digital - RT @rockolpoprock: ?? 'PAOLO CONTE TI PORTA VIA, È UN PITTORE DI CANZONI' Abbiamo incontrato Giorgio… -