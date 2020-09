MES, Gentiloni incoraggia l’Italia (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – Spetta ai singoli Governi decidere se ricorrere o meno alla linea di credito antipandemica del MES, “certamente l’Italia ha bisogno di migliorare il proprio sistema sanitario, che ha dato un’ottima prova nel corso della crisi ma ha messo in luce anche la necessità di miglioramenti e aggiornamenti”. Lo ha detto il Commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni rispondendo a una domanda sul dibattito sull’eventuale ricorso al Mes da parte dell’Italia, durante una conferenza stampa sull’Unione doganale. E “certamente – ha aggiunto – l’Italia è tra i Paesi che, visti i tassi, possono avere un vantaggio relativamente maggiore rispetto ad altri Paesi”. Sulla nuova linea di credito anti Covid del Mes “ho ripetuto più volte – ha ricordato ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – Spetta ai singoli Governi decidere se ricorrere o meno alla linea di credito antipandemica del MES, “certamente l’Italia ha bisogno di migliorare il proprio sistema sanitario, che ha dato un’ottima prova nel corso della crisi ma ha messo in luce anche la necessità di miglioramenti e aggiornamenti”. Lo ha detto il Commissario europeo all’Economia, Paolorispondendo a una domanda sul dibattito sull’eventuale ricorso al Mes da parte dell’Italia, durante una conferenza stampa sull’Unione doganale. E “certamente – ha aggiunto – l’Italia è tra i Paesi che, visti i tassi, possono avere un vantaggio relativamente maggiore rispetto ad altri Paesi”. Sulla nuova linea di credito anti Covid del Mes “ho ripetuto più volte – ha ricordato ...

