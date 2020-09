Il principe Carlo ha pagato oltre 6 milioni in un anno per William e Harry

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 28 settembre 2020) Alla fine paga Carlo. Che sembra quasi il titolo di una commedia romantica o di una pièce teatrale. In realtà è – in estrema sintesi – il risultato di un’indagine del The Express che ha analizzato i bilanci pubblicati nei giorni scorsi da Clarence House: secondo la testata inglese, dall’aprile 2019 a marzo 2020 (prima del lockdown) l’erede al trono avrebbe sborsato oltre 6 milioni di euro per i principi William e Harry.