Il Codacons denuncia Chiara Ferragni per blasfemia: “Sfrutta la Madonna per scopi commerciali”. Fedez: “Mi mancavano” (Di lunedì 28 settembre 2020) Chiara Ferragni come una Madonna rinascimentale: il velo sul capo e il bambino in braccio. L’immagine, che accompagna una sua intervista a Vanity Fair, ha scatenato un’ondata di polemiche culminate con un esposto del Codacons: “Presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini – si legge in una nota – affinché intervengano su quella che non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere”. Il ritratto è un fotomontaggio che riprende un dipinto di Giovanni Battista Salvi e, secondo il Codacons, “sfrutta la figura della Madonna e la religione a scopo commerciale”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020)come unarinascimentale: il velo sul capo e il bambino in braccio. L’immagine, che accompagna una sua intervista a Vanity Fair, ha scatenato un’ondata di polemiche culminate con un esposto del: “Presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini – si legge in una nota – affinché intervengano su quella che non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere”. Il ritratto è un fotomontaggio che riprende un dipinto di Giovanni Battista Salvi e, secondo il, “sfrutta la figura dellae la religione a scopo commerciale”. ...

Corriere : Il Codacons denuncia Ferragni per blasfemia. Fedez: «Mi mancavano» - italymystery : RT @BeataVergineMa5: #Codacons denuncia #chiaraferragni per blasfemia. Giusto, non bisogna utilizzare i simboli religiosi per i propri inte… - PalliCaponera : RT @anamoRacsecnarF: Il Codacons denuncia #chiaraferragni per blasfemia per uno scatto in cui appare come una madonna. Si può essere più o… - dea_giu : RT @BeataVergineMa5: #Codacons denuncia #chiaraferragni per blasfemia. Giusto, non bisogna utilizzare i simboli religiosi per i propri inte… - luciapanizio : RT @giuliaselvaggi2: Il Codacons denuncia Chiara #Ferragni per blasfemia. Attendo che proponga la beatificazione del bullo che se ne va in… -