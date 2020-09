Fibrillazione atriale: l’importanza della rilevazione e del monitoraggio nelle persone affette da ipertensione e negli anziani (Di lunedì 28 settembre 2020) Il 29 settembre ricorre la Giornata Mondiale del Cuore. Per l’occasione, Omron Healthcare Europe, leader globale nel campo delle apparecchiature mediche per il monitoraggio a domicilio, invita le persone e i professionisti sanitari a riflettere sull’importanza del monitoraggio della Fibrillazione atriale (AFib). L’AFib è una delle forme più comuni di irregolarità del battito cardiaco (aritmia) che può causare formazione di coaguli, ictus, insufficienza cardiaca e altre complicanze cardiache. In media, in Europa il rischio nel corso della vita di sviluppare Fibrillazione atriale nelle persone di età pari o superiore a 55 anni è del 37%, e ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Il 29 settembre ricorre la Giornata Mondiale del Cuore. Per l’occasione, Omron Healthcare Europe, leader globale nel campo delle apparecchiature mediche per ila domicilio, invita lee i professionisti sanitari a riflettere sull’importanza del(AFib). L’AFib è una delle forme più comuni di irregolarità del battito cardiaco (aritmia) che può causare formazione di coaguli, ictus, insufficienza cardiaca e altre complicanze cardiache. In media, in Europa il rischio nel corsovita di svilupparedi età pari o superiore a 55 anni è del 37%, e ...

