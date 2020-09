Artiste di un’altra epoca

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 28 settembre 2020) Un ricordo di Rossana Rossanda, conosciuta molti anni fa, quando mi capitò di proporre per la prima volte qualche articolo – in varie occasioni firmato insieme a Letizia Paolozzi – a questo giornale. Grazie a Rossanda e a chi la ascoltava, il manifesto aveva su diversi argomenti, ma soprattutto – ai miei occhi – su quello della giustizia e del necessario garantismo di fronte alle inchieste di Tangentopoli, un atteggiamento molto più aperto dell’Unità, dove lavoravo. Era già accaduto in … Continua L'articolodi un’altraproviene da il manifesto.