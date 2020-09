Verona-Udinese | Juric attende rinforzi | ' Mi aspetto due-tre giocatori'

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Spezia 1-4 Sassuolo Verona 1-0 Udinese - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Verona *1-0 Udinese *(Favilli 58') #SSFootball - Ansa_Fvg : Calcio: Verona-Udinese 1-0. Rete decisiva di Favilli al 12' st #ANSA - TremilasportWeb : #SerieA – #Udinese sconfitta a Verona. Gotti: “L’atteggiamento mi è piaciuto” - sportli26181512 : Juric si gode il primato ma attende rinforzi: 'Mi aspetto due-tre giocatori': Juric si gode il primato ma attende r… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Udinese

Ovviamente il risultato finale non mi piace per il gol fatto dal Verona e dai gol sbagliati da noi ... Staremo a vedere, l’Udinese si muove sempre con grande oculatezza, sapete bene che noi allenatori ...Il tecnico dell'Udinese preoccupato dopo il ko di Verona VERONA (ITALPRESS) - 'Siamo a zero punti dopo due partite e questo non mi lascia ...