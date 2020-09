Spezia-Sassuolo oggi in tv: orario e come vederla in diretta streaming (Di domenica 27 settembre 2020) Il programma di Spezia-Sassuolo, gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Sarà l’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena il teatro dell’esordio dei liguri nella massima serie. La squadra di mister Vincenzo Italiano proverà subito a fare punti contro i neroverdi. L’incontro, in programma oggi domenica 27 settembre alle ore 12:30, sarà trasmesso in diretta tv su Dazn 1 e in streaming sulla piattaforma Dazn. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale e highlights e pagelle al termine. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Il programma di, gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Sarà l’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena il teatro dell’esordio dei liguri nella massima serie. La squadra di mister Vincenzo Italiano proverà subito a fare punti contro i neroverdi. L’incontro, in programmadomenica 27 settembre alle ore 12:30, sarà trasmesso intv su Dazn 1 e insulla piattaforma Dazn. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale e highlights e pagelle al termine.

franzaium : @floraa93 1-3 ovviamente Spezia Sassuolo - salvione : Diretta Spezia-Sassuolo ore 12.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - tuttosassuolo : Spezia-Sassuolo, tutto sulla 2^ di Serie A - #Sassuolo #SerieA - - sportli26181512 : Diretta Spezia-Sassuolo ore 12.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: Storico debutto in… - andreatakeapill : RT @acspezia: ??Tutto quello che c’è da sapere su #SpeziaSassuolo ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Sassuolo Spezia pronto all'esordio in Serie A all'assalto del Sassuolo LA NAZIONE Mille spettatori anche per Reggiana-Monopoli biglietti in vendita online

REGGIO EMILIA Sarà il match di Coppa Italia tra la Reggiana e il Monopoli, in programma mercoledì 30 settembre alle 18 allo stadio “Città del Tricolore”, la prima partita per assistere alla quale sarà ...

Un brutto ricordo

Era fine settembre anche otto anni fa, quando il Sassuolo visitò lo Spezia nell’unico precedente di campionato tra le due formazioni. Gli emiliani arrivavano lanciatissimi, a punteggio pieno dopo quat ...

REGGIO EMILIA Sarà il match di Coppa Italia tra la Reggiana e il Monopoli, in programma mercoledì 30 settembre alle 18 allo stadio “Città del Tricolore”, la prima partita per assistere alla quale sarà ...Era fine settembre anche otto anni fa, quando il Sassuolo visitò lo Spezia nell’unico precedente di campionato tra le due formazioni. Gli emiliani arrivavano lanciatissimi, a punteggio pieno dopo quat ...