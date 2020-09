Serie A, Spezia-Sassuolo 0-0 – LIVE (Di domenica 27 settembre 2020) Serie A, i risultati di domenica 27 settembre 2020. In campo Milan e Napoli. Roma-Juventus il big match. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 27 settembre 2020. In attesa del Monday Night, sono cinque le partite in programma. In campo Milan e Napoli. A chiudere il big match Roma-Juventus. Serie A, i risultati di domenica 27 settembre 2020 Di seguito i risultati di Serie A di domenica 27 settembre 2020, sfide valide per la seconda giornata di campionato. (CLASSIFICA e PROBABILI FORMAZIONI) Spezia-Sassuolo 0-0Hellas Verona-Udinese (ore 15)Crotone-Milan (ore 18)Napoli-Genoa (ore 18)Roma-Juventus (ore 20.45) Serie A, Spezia-Sassuolo LIVE Spezia-Sassuolo ... Leggi su newsmondo (Di domenica 27 settembre 2020)A, i risultati di domenica 27 settembre 2020. In campo Milan e Napoli. Roma-Juventus il big match. ROMA –A, i risultati di domenica 27 settembre 2020. In attesa del Monday Night, sono cinque le partite in programma. In campo Milan e Napoli. A chiudere il big match Roma-Juventus.A, i risultati di domenica 27 settembre 2020 Di seguito i risultati diA di domenica 27 settembre 2020, sfide valide per la seconda giornata di campionato. (CLASSIFICA e PROBABILI FORMAZIONI)0-0Hellas Verona-Udinese (ore 15)Crotone-Milan (ore 18)Napoli-Genoa (ore 18)Roma-Juventus (ore 20.45)A,...

SerieA : I risultati del primo turno di #SerieATIM. 1???? La giornata si completerà il 30 settembre con Benevento-Inter, Udin… - edededdiy : Oddio, è partita la prima dello Spezia in Serie A CHE ANSIA MA CHE BELLO ?? #SpeziaSassuolo - pazio93 : RT @marcomaioli1: Lo Spezia, con forchetta e coltello sulla maglia, debutta in Serie A all'ora di pranzo. Tutto giusto, bravi @SerieA - milannewsmondo : Serie A, Spezia-Sassuolo 0-0 – LIVE - StanisLaRochele : RT @marcomaioli1: Lo Spezia, con forchetta e coltello sulla maglia, debutta in Serie A all'ora di pranzo. Tutto giusto, bravi @SerieA -