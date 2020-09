Milano: lite in famiglia a Vanzago, due feriti in ospedale (Di domenica 27 settembre 2020) Milano, 27 set. (Adnkronos) - Una lite in famiglia è finita con due feriti trasportati nello stesso ospedale. E' accaduto la scorsa notte, intorno alle 3, a Vanzago, comune in provincia di Milano, in frazione Mantegazza, via Madonnina. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. A dover ricorrere alle cure mediche è stato un 37enne che ha riportato una "ferita penetrante al fianco destro" ed è stato portato all'ospedale San Carlo in codice giallo, mentre la diagnosi per una 30enne è di "trauma cranico commotivo". Sul caso indagano i carabinieri. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020), 27 set. (Adnkronos) - Unainè finita con duetrasportati nello stesso. E' accaduto la scorsa notte, intorno alle 3, a, comune in provincia di, in frazione Mantegazza, via Madonnina. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. A dover ricorrere alle cure mediche è stato un 37enne che ha riportato una "ferita penetrante al fianco destro" ed è stato portato all'San Carlo in codice giallo, mentre la diagnosi per una 30enne è di "trauma cranico commotivo". Sul caso indagano i carabinieri.

