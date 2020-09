Guillermo Mariotto | avete mai visto la sua casa? Ecco il regno del giudice di Ballando con le stelle

Leggi su meteoweek

(Di domenica 27 settembre 2020) Lo conosciamo come ilvenezuelano dicon levive in Italia da molto tempo, scegliendo come, anzi come “tana” unaluminosissima di Roma. Entriamo per sbirciare un pò qua e là.. Una vita tra arte e design Nato 54 anni fa a Caracas da madre venezuelana e padre … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.