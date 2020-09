Costantino della Gherardesca in polemica a Ballando con le Stelle 2020: ‘Io non annoio il pubblico!’ (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo una prima puntata di assestamento, la bomba Costantino della Gherardesca è esplosa a Ballando con le Stelle 2020. Il celebre conduttore di Pechino Express è tornato sulla pista del talent di Rai Uno con una nuova performance dal sapore disneyano: vestito da granchio ha ballato con Sara Di Vaira una salsa sulle note di “In Fondo Al Mar”, una delle colonne sonore del film d’animazione La Sirenetta. La performance, seppur molto divertente e colorata, non ha convinto del tutto i giudici che in men che non si dica si sono subito riversati in un fiume di critiche. Ad aprire le dance è Carolyn Smith: “Se parliamo di intrattenimento ti darei 10 ma se parliamo di salsa…Insomma.“. Costantino si è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo una prima puntata di assestamento, la bombaè esplosa acon le. Il celebre conduttore di Pechino Express è tornato sulla pista del talent di Rai Uno con una nuova performance dal sapore disneyano: vestito da granchio ha ballato con Sara Di Vaira una salsa sulle note di “In Fondo Al Mar”, una delle colonne sonore del film d’animazione La Sirenetta. La performance, seppur molto divertente e colorata, non ha convinto del tutto i giudici che in men che non si dica si sono subito riversati in un fiume di critiche. Ad aprire le dance è Carolyn Smith: “Se parliamo di intrattenimento ti darei 10 ma se parliamo di salsa…Insomma.“.si è ...

