Anticipazioni Live-Non è la D’Urso, stasera 27 settembre 2020 in tv: ecco tutti gli ospiti (Di domenica 27 settembre 2020) Live- Non è la D’Urso torna in prima serata su Canale 5 oggi, domenica 27 settembre 2020. A partire dalle ore 21.25 in diretta televisiva il programma condotto da Barbara d’Urso con la partecipazione di numerosi ospiti. Anche questa sera la celebre showgirl Mediaset offre ai telespettatori una puntata ricca di colpi di scena ed esclusive shock. Live- Non è la D’Urso, puntata 27 settembre 2020: ospiti e temi di stasera Tanti gli ospiti, le esclusive e le interviste. Ospite della puntata in onda questa sera Matteo Salvini, che – dopo le elezioni – se la dovrà vedere con le cinque agguerritissime sfere. Tra i protagonisti anche Nicoletta Mantovani ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020)- Non è la D’Urso torna in prima serata su Canale 5 oggi, domenica 27. A partire dalle ore 21.25 in diretta televisiva il programma condotto da Barbara d’Urso con la partecipazione di numerosi. Anche questa sera la celebre showgirl Mediaset offre ai telespettatori una puntata ricca di colpi di scena ed esclusive shock.- Non è la D’Urso, puntata 27e temi diTanti gli, le esclusive e le interviste. Ospite della puntata in onda questa sera Matteo Salvini, che – dopo le elezioni – se la dovrà vedere con le cinque agguerritissime sfere. Tra i protagonisti anche Nicoletta Mantovani ...

CorriereCitta : Anticipazioni Live-Non è la D’Urso, stasera 27 settembre 2020 in tv: ecco tutti gli ospiti #livenonèladurso - SpettacoloDaily : Da Gabriel Garko a Matteo Salvini, ecco tutti gli ospiti della D’Urso di questa #domenica ???? - periodicodaily : Domenica Live e Live Non è la d’Urso 27 settembre : anticipazioni e ospiti #27settembre #staseraintv #noneladurso… - SerieTvserie : Live non è la d’Urso diretta terza puntata 27 settembre 2020: anticipazioni - tvblogit : Live non è la d’Urso diretta terza puntata 27 settembre 2020: anticipazioni -