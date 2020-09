Calciomercato Juventus | affare Chiesa | arriva l’annuncio della Fiorentina

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 26 settembre 2020) La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il, soprattutto per il mercato in uscita. Infatti potrebbero essere giorni decisivi per la rescissione del contratto di Sami Khedira, che libererebbe i bianconeri da un contratto oneroso. Ma non solo il tedesco è sul piede di partenza, difatti potrebbero essere giorni decisivi per la cessione di Douglas Costa. Il brasiliano potrebbe portare nelle casse bianconere aria fresca, da reinvestire sul mercato. La dirigenza bianconera vorrebbe provare a mettere le mani su Federico, ragazzo di qualità che si è già imposto anche in nazionale maggiore. Una trattativa complessa, soprattutto per la valutazione che lafa del ragazzo, superiore ai 50 milioni di euro. LEGGI ANCHE: ...