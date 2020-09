Troppo assembramento sul bus? Il Comune di Bologna agli studenti | “Prendete quello dopo”

Leggi su dire

(Di venerdì 25 settembre 2020) BOLOGNA – Impossibile mettere in capo ulteriori bus sulle strade di Bologna: nel caso delle corse che coprono gli orari scolastici, in particolare, tocca agli studenti calcolare se il mezzo in arrivo è già al limite della capienza (cioè il famoso 80%) e in quel caso aspettare il bus successivo. A dirlo è l’assessore comunale alla Mobilità, Claudio Mazzanti, rispondendo in Question time alla pioggia di domande ricevute da M5s, Lega e Al centro Bologna.