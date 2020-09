Tra Meloni e Salvini volano gli stracci: 'Se avessero fatto campagna elettorale in Puglia...' (Di venerdì 25 settembre 2020) Ora volano gli stracci e iniziano a sbranarsi all'estrema destra per chi è il più bravo. "Se tutti avessero fatto la campagna elettorale con la stessa energia e presenza di Giorgia Meloni in Puglia ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 settembre 2020) Oraglie iniziano a sbranarsi all'estrema destra per chi è il più bravo. "Se tuttilacon la stessa energia e presenza di Giorgiain...

Ultime Notizie dalla rete : Tra Meloni Tra Meloni e Salvini volano gli stracci: "Se avessero fatto campagna elettorale in Puglia..." Globalist.it Concorso ordinario scuola: cosa sta succedendo?

Sul fronte dei concorsi, sono giorni caldissimi. Lo scontro tra la Ministra Azzolina e le opposizioni, in prima linea Fratelli d’Italia, non accenna a placarsi. Se da un lato la Meloni e i suoi puntan ...

Zingaretti spinge la Legge elettorale e blinda il proporzionale

ROMA. – Nicola Zingaretti blinda l’accordo con M5s e gli alleati su una legge elettorale proporzionale, dopo che su alcuni quotidiani era stato ipotizzato un ritorno d’amore del Pd per il maggioritari ...

