Scuola: già 400 colpite da Covid, 75 chiuse (Di venerdì 25 settembre 2020) Sono più di 400 le scuole già colpite da almeno un caso di Coronavirus e 75 sono state chiuse. Il dato lo riporta il quotidiano il Sole 24 ore. In cima per scuole colpite ci sono la Lombardia , l'...

