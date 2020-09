"Perché Becciu si è dimesso". L'Espresso: soldi a una coop guidata da suo fratello (Di venerdì 25 settembre 2020) Avrebbe dirottato denaro delle elemosine verso fondi speculativi e favori alla famiglia. L'Espresso in edicola oggi, venerdì 25 settembre, svela in esclusiva la verità sulle dimissioni del cardinale Angelo Becciu ordinate da Papa Francesco. Dopo l'inchiesta sul caso dei fondi dell'Obolo di San Pietro usati per l'acquisto di un palazzo di lusso a Londra per 160 milioni esplode la bomba sul cardinale che avrebbe dirottato denaro delle elemosine verso fondi speculativi e favori alla famiglia. Becciu, 72 anni e sardo di Pattada, dal 29 giugno era stato “promosso” con la porpora Prefetto per la Congregazione della Causa dei Santi. Nel corso del suo mandato aveva affidato - come ricostruisce L'Espresso - l'intera cassa vaticana al finanziere Enrico Crasso, ex Credit ... Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) Avrebbe dirottato denaro delle elemosine verso fondi speculativi e favori alla famiglia. L'in edicola oggi, venerdì 25 settembre, svela in esclusiva la verità sulle dimissioni del cardinale Angeloordinate da Papa Francesco. Dopo l'inchiesta sul caso dei fondi dell'Obolo di San Pietro usati per l'acquisto di un palazzo di lusso a Londra per 160 milioni esplode la bomba sul cardinale che avrebbe dirottato denaro delle elemosine verso fondi speculativi e favori alla famiglia., 72 anni e sardo di Pattada, dal 29 giugno era stato “promosso” con la porpora Prefetto per la Congregazione della Causa dei Santi. Nel corso del suo mandato aveva affidato - come ricostruisce L'- l'intera cassa vaticana al finanziere Enrico Crasso, ex Credit ...

LlabiCami : RT @domanigiornale: La responsabilità dei consumatori dei prodotti che contengono #cobalto dovrebbe essere quella di chiedere la produzione… - sofiamseveri1 : 03:09 ancora qua mi sembra di essere tornata back in quarantena quando me ne bevevo 4 poi mi chiedevo perch non dor… - NatureCutsTags : Perch Confetti #naturecuts #etsy #confetti #vinyl #vinylstickers #sticker #decals #partysupplies #party #event… - gazz_rossonera : Filardi: “Napoli, non prendere Vecino: ti spiego perché. Allan andava… - zazoomblog : Mattarella a Johnson: Da voi più casi perché amate la libertà? Anche noi lamiamo ma ci piace a… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Becciu Attenzione alla tassa sui rifiuti: perché si rischia l'impennata ilGiornale.it "Gli alberi tagliati perchè erano pericolosi"

"Gli alberi di via Papini sono stati tagliati su indicazione del Genio Civile perché erano pericolosi". Questa la spiegazione del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno alle molte voci di dissenso che s ...

Courier spiega perché ora Nadal avrà più difficoltà nel conquistare il Roland Garros

La prossima settimana il mondo del tennis inizierà un torneo definito anche come il "regno di Rafael Nadal" Non stiamo parlando di Maiorca, località dove è nato l'attuale numero 2 al mondo ma bensì di ...

"Gli alberi di via Papini sono stati tagliati su indicazione del Genio Civile perché erano pericolosi". Questa la spiegazione del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno alle molte voci di dissenso che s ...La prossima settimana il mondo del tennis inizierà un torneo definito anche come il "regno di Rafael Nadal" Non stiamo parlando di Maiorca, località dove è nato l'attuale numero 2 al mondo ma bensì di ...