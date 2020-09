Pensieri per Roma e il suo futuro (di Monica Cirinnà) (Di venerdì 25 settembre 2020) Se non fosse stato per te, Roma mia, non sarei nemmeno nata. Furono le Olimpiadi del 1960 – una scommessa vinta, che ti riportò al centro del mondo, democratica capitale di pace, dopo gli orrori del fascismo e della guerra – a far innamorare mio padre, giovane radiocronista RAI siciliano, della voce di mia madre, chiamata per sbaglio al telefono. Non si lasciarono più, e non ti lasciarono, scegliendoti come culla per la loro famiglia. Parto da qui, da una doppia storia d’amore: quella tra i miei genitori, e quella tra me e la mia città, per rivolgermi a Roma e alle persone che la abitano. Alle loro solitudini, alla loro stanchezza, alla loro disillusione e rabbia. Ma anche alla voglia di ribellarsi e rinascere, che sento forte in tutte e tutti coloro che sto incontrando in queste settimane. Un grande Sindaco come ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) Se non fosse stato per te,mia, non sarei nemmeno nata. Furono le Olimpiadi del 1960 – una scommessa vinta, che ti riportò al centro del mondo, democratica capitale di pace, dopo gli orrori del fascismo e della guerra – a far innamorare mio padre, giovane radiocronista RAI siciliano, della voce di mia madre, chiamata per sbaglio al telefono. Non si lasciarono più, e non ti lasciarono, scegliendoti come culla per la loro famiglia. Parto da qui, da una doppia storia d’amore: quella tra i miei genitori, e quella tra me e la mia città, per rivolgermi ae alle persone che la abitano. Alle loro solitudini, alla loro stanchezza, alla loro disillusione e rabbia. Ma anche alla voglia di ribellarsi e rinascere, che sento forte in tutte e tutti coloro che sto incontrando in queste settimane. Un grande Sindaco come ...

Ultime Notizie dalla rete : Pensieri per Pensieri per Roma e il suo futuro (di Monica Cirinnà) TPI Intra, l’arte contemporanea di Massimo Falsaci svela il tempo della vita

«Il tempo della nostra vita» viene rappresentato con l’arte contemporanea del cannobiese Massimo Falsaci: sue opere sono in mostra da oggi nella personale ospitata fino al 17 ottobre all'Herbaluna con ...

Paolo Fox, oroscopo 25 settembre 2020/ Previsioni di oggi: Leone top, Bilancia flop

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare i segni top e flop di oggi, venerdì 25 settembre 2020. Il Toro ha un bel cielo in questo momento, ma deve stare comunque attento se arrivano ...

