Ok in Italia a terapia per malattia residua minima in leucemia acuta (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) - Da oggi i pazienti Italiani con leucemia linfoblastica acuta (Lla) da precursori delle cellule B, forma aggressiva di leucemia che colpisce bambini e adulti, hanno nuove opportunità per beneficiare di periodi sempre più lunghi liberi da malattia, fino alla sua possibile eradicazione completa. L'Aifa, Agenzia Italiana del farmaco, ha approvato due estensioni delle indicazioni di Blincyto* (blinatumomab), farmaco che si avvale dell'avanzata piattaforma immuno-oncologica BiTE* (Bispecific T-cell Engager), e che adesso può essere utilizzato su adulti con Lla originata da precursori delle cellule B (con espressione della molecola Cd19 sulla superficie delle cellule leucemiche e negativa per il cromosoma Philadelphia), per il trattamento ... Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) - Da oggi i pazientini conlinfoblastica(Lla) da precursori delle cellule B, forma aggressiva diche colpisce bambini e adulti, hanno nuove opportunità per beneficiare di periodi sempre più lunghi liberi da, fino alla sua possibile eradicazione completa. L'Aifa, Agenziana del farmaco, ha approvato due estensioni delle indicazioni di Blincyto* (blinatumomab), farmaco che si avvale dell'avanzata piattaforma immuno-oncologica BiTE* (Bispecific T-cell Engager), e che adesso può essere utilizzato su adulti con Lla originata da precursori delle cellule B (con espressione della molecola Cd19 sulla superficie delle cellule leucemiche e negativa per il cromosoma Philadelphia), per il trattamento ...

