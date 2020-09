"Fil rouge tra il mito delle Gorgoni siciliane e la Medusa di Caravaggio" (Di venerdì 25 settembre 2020) Palermo, 25 set. (Adnkronos) - “Dal simposio, tenuto al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è emerso che la nostra tesi, che attraverso lo studio di particolari nascosti nelle opere d'arte accostava il mito Gorgoni di Sicilia alla Medusa di Caravaggio, attraverso un file rouge simbolico, è confermata grazie anche a diverse prove storiche antecedenti. Tra queste, una pittura su vaso calcidese, dipinto intorno alla metà del VI sec. a.C., che conferma le ipotesi che il vulcano Etna è il simulacro che ispira la Medusa. Inoltre, nella stessa rappresentazione su fondo ocra, si possono apprezzare altri dettagli che evocano un altra figura rilevante del mito, il “Cavallo Alato” di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) Palermo, 25 set. (Adnkronos) - “Dal simposio, tenuto al Ministero dei beni eattività culturali e del turismo, è emerso che la nostra tesi, che attraverso lo studio di particolari nascosti nelle opere d'arte accostava ildi Sicilia alladi, attraverso un filesimbolico, è confermata grazie anche a diverse prove storiche antecedenti. Tra queste, una pittura su vaso calcidese, dipinto intorno alla metà del VI sec. a.C., che conferma le ipotesi che il vulcano Etna è il simulacro che ispira la. Inoltre, nella stessa rappresentazione su fondo ocra, si possono apprezzare altri dettagli che evocano un altra figura rilevante del, il “Cavallo Alato” di ...

Arte: Studio rivela, 'fil rouge tra il mito delle Gorgoni siciliane e la Medusa di Caravaggio'

(Adnkronos) - Lo storico dell'arte Stefano Zuffi ha commentato “l'impressionante Medusa di Caravaggio ha un'elevata simbologia, nasce sulle soglie del Seicento come “rotella”, lo scudo di gala del ...

