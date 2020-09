Elisabetta Gregoraci dribbla su Pretelli: Signorini è convinto, c’è feeling (Di sabato 26 settembre 2020) Cosa sta accadendo tra Elisabetta Gregoraci e Pieropaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Il pubblico ha già notato un certa complicità tra questi due concorrenti, entrati nella Casa da single. I loro compagni d’avventura non negano che effettivamente ci potrebbe essere un interesse reciproco tra loro, ma a smentire ci pensa Elisabetta. Nel corso della … L'articolo Elisabetta Gregoraci dribbla su Pretelli: Signorini è convinto, c’è feeling proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 26 settembre 2020) Cosa sta accadendo trae Pieropaoloal Grande Fratello Vip. Il pubblico ha già notato un certa complicità tra questi due concorrenti, entrati nella Casa da single. I loro compagni d’avventura non negano che effettivamente ci potrebbe essere un interesse reciproco tra loro, ma a smentire ci pensa. Nel corso della … L'articolosu, c’èproviene da Gossip e Tv.

