Covid in Campania, torna a scendere la curva dei contagi: 195 in 24 ore (Di venerdì 25 settembre 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di Crisi regione Campania:195 positivi su 6.027 tamponi, per un totale di 11.102 positivi su 559.258 tamponi; nessuna vittima... Leggi su ilmattino (Di venerdì 25 settembre 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di Crisi regione:195 positivi su 6.027 tamponi, per un totale di 11.102 positivi su 559.258 tamponi; nessuna vittima...

Agenzia_Ansa : #Covid In Campania da oggi obbligo di mascherina all'aperto #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, in Campania mascherine obbligatorie anche all'aperto #mascherine - Agenzia_Ansa : #Covid: obbligo di mascherina all'aperto in #Campania e a #Foggia #ANSA - FabDiLa : RT @NapoliToday: #Cronaca Mascherine obbligatorie, la Regione: 'In aumento età media dei contagiati dal Covid e ospedalizzazioni' https://t… - oggiscrivo : @bea3bell @EleLe08 Forse opposizione non ha avuto le stesse armi (prebende covid elargite in quanto Regione Campania) -