Coronavirus nel Lazio | ieri 10 000 tamponi e 230 nuovi contagi | 6 347 i casi attualmente positivi Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune

(Di venerdì 25 settembre 2020) “Su circa 10 milaoggi nelsi registrano 230di questi 148 sono a Roma e zero decessi. Il valore RT è a 0.85. Test antigenici verranno eseguiti su ogni accesso ai mezzi dell’Ares 118. Buona l’esperienza dei test al liceo Vian di Anguillara. Tutto si è svolto regolarmente. Presto a rotazione in tutte le scuole. La priorità è garantire sicurezza nelle scuole e non riaprire stadi con rischio di assembramenti” – commenta l’assessore D’Amato. Leggi anche: Aumento deida: nelipotesi mascherina all’aperto senza distinzioni orarie Covid-19, i dati dalle Asl del 24 settembre Nella Asl Roma 1 sono 56 inelle ultime 24h e di questi tre sono di ...

Nonostante i segnali di una ripresa economica globale nel terzo trimestre, restano le preoccupazioni ... di farmaci saranno in grado di sviluppare un vaccino contro il coronavirus per arginare le ...Il Coronavirus fa un'altra vittima in Sicilia. Si tratta di un settantenne, un commercialista di Biancavilla, molto noto in paese anche per il suo un passato politico, rimasto contagiato insieme alla ...