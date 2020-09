Coronavirus, Conte all'Onu: 'Pandemia sia l'opportunità per un nuovo inizio' (Di venerdì 25 settembre 2020) La Pandemia di Coronavirus è e deve essere anche 'l'opportunità per un nuovo inizio' . Un'opportunità 'che sta a noi cogliere'. Questo l'appello e l'auspicio che il presidente del Consiglio Giuseppe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 settembre 2020) Ladiè e deve essere anche 'l'; per un' . Un'; 'che sta a noi cogliere'. Questo l'appello e l'auspicio che il presidente del Consiglio Giuseppe ...

arquer12 : RT @Filomen30847137: Come si può paragonare un evento durato 6 anni e che ha provocato 55 milioni di morti all'epidemia di #coronavirus? No… - paolaokaasan : RT @patrikscaria62: LO STATO ASSASSINO A GUIDA MATTARELLA / CONTE, STA PREPARANDO UNA STRAGE PER IL PROSSIMO NATALE 51 contagi a bordo del… - LaStampaTV : VIDEO | Coronavirus, Conte all'Onu: 'Orgoglioso del contributo dell'Italia alla ricerca: il vaccino sarà a disposiz… - margherita951 : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, il messaggio di Conte all'Onu: 'Oggi sono orgoglioso non solo che l'Italia, con i suoi scienziati, ricercato… - s_sironi : #25settembre #Conte discorso da statista all’#ONU ... anche no #coronavirus #COVID__19 #COVID?19 -