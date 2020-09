Bergamo | le opere d’arte in ospedale vivono grazie ad attori e scrittori - Video

(Di venerdì 25 settembre 2020) Nellapost Covid, dipinti in maxi formato in«prendono voce». Dalle pareti dei reparti di Humanitas Gavazzeni e Castelli, le immagini di alcuni capolavori di Accademia Carrara raccontano storie. È il progettoin Parole che raccoglie racconti inediti e podcast di tanti autori della cultura italiana per confortare chi entra ine aprire le porte all’emozione. Ora la penna passa ai pazienti.

