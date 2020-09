Badante indagata per riciclaggio e “distruzione di cadavere” (Di venerdì 25 settembre 2020) Badante, GIA’ indagata PER CIRCOVENZIONE DI INCAPACE E AUTO-riciclaggio DOPO AVER SOTTRATTO 700.000 EURO ALLA SUA ASSISTITA, VIENE PERQUISITA ANCHE PER “DISTRUZIONE DI CADAVERE”. INDAGATI PER FAVOREGGIAMENTO ANCHE IL RAPPRESENTANTE DI UN’ AZIENDA DI SERVIZI FUNEBRI E IL DIRETTORE DI UN UFFICIO POSTALE. La Guardia di Finanza ha eseguito dei decreti di perquisizione disposti dalla Procura della Repubblica di Pordenone nei confronti di una Badante (in precedenza già indagata per circonvenzione di incapace e autoriciclaggio) e degli uffici di una società di servizi funebri, al cui rappresentante viene contestato il reato di favoreggiamento personale. Le attività di servizio scaturiscono dagli sviluppi delle indagini svolte dalla Compagnia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020), GIA’PER CIRCOVENZIONE DI INCAPACE E AUTO-DOPO AVER SOTTRATTO 700.000 EURO ALLA SUA ASSISTITA, VIENE PERQUISITA ANCHE PER “DISTRUZIONE DI CADAVERE”. INDAGATI PER FAVOREGGIAMENTO ANCHE IL RAPPRESENTANTE DI UN’ AZIENDA DI SERVIZI FUNEBRI E IL DIRETTORE DI UN UFFICIO POSTALE. La Guardia di Finanza ha eseguito dei decreti di perquisizione disposti dalla Procura della Repubblica di Pordenone nei confronti di una(in precedenza giàper circonvenzione di incapace e auto) e degli uffici di una società di servizi funebri, al cui rappresentante viene contestato il reato di favoreggiamento personale. Le attività di servizio scaturiscono dagli sviluppi delle indagini svolte dalla Compagnia ...

