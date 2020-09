Zanardi, comunicato dell’ospedale: «Progressi significativi, quadro clinico ancora complesso» (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Ospedale San Raffaele di Milano ha comunicato le condizioni di Alex Zanardi Attraverso un comunicato ufficiale, l’Ospedale San Raffaele di Milano ha reso note le ultime notizie sulle condizioni di Alex Zanardi. «Progressi significativi. I medici ribadiscono, comunque, il permanere di un quadro clinico generale complesso, sulla cui prognosi è assolutamente prematuro sbilanciarsi. L’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano informa che il signor Alex Zanardi, ricoverato dal 24 luglio scorso, sta affrontando un percorso di cure sub-intensive, predisposto da una équipe multidisciplinare. Squadra coordinata dai professori Luigi Beretta, direttore della Neurorianimazione, Mario Bussi, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Ospedale San Raffaele di Milano hale condizioni di AlexAttraverso unufficiale, l’Ospedale San Raffaele di Milano ha reso note le ultime notizie sulle condizioni di Alex. «. I medici ribadiscono, comunque, il permanere di ungenerale, sulla cui prognosi è assolutamente prematuro sbilanciarsi. L’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano informa che il signor Alex, ricoverato dal 24 luglio scorso, sta affrontando un percorso di cure sub-intensive, predisposto da una équipe multidisciplinare. Squadra coordinata dai professori Luigi Beretta, direttore della Neurorianimazione, Mario Bussi, ...

scheerenberger : RT @ProfCampagna: #Zanardi Dal San Raffaele è stato comunicato che l'intervento per ricostruire il cranio facciale è stato eseguito con su… - infoitsport : Incidente Zanardi, nuovo comunicato: 'Progressi significativi ma quadro clinico rimane complesso' - infoitsport : Alex Zanardi | il comunicato del ‘San Raffaele’ | ‘Le sue condizioni ora’ - novecento_lett : RT @ProfCampagna: #Zanardi Dal San Raffaele è stato comunicato che l'intervento per ricostruire il cranio facciale è stato eseguito con su… - Lucia25443382 : RT @ProfCampagna: #Zanardi Dal San Raffaele è stato comunicato che l'intervento per ricostruire il cranio facciale è stato eseguito con su… -