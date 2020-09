Uomini e Donne, anticipazioni giovedì 24 settembre 2020 (Di giovedì 24 settembre 2020) anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 24 settembre nella nuova puntata del dating show anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo inseme. Puntata di critiche quella di oggi. Ci sarà una breve polemica per Armando che ormai, dall’inizio dell’edizione, sembra più interessato alle corteggiatrici del trono classico che alle dame del trono over. Si passerà poi a Jessica e alla sua esterna con Davide. I due sono sempre più vicini e la loro complicità si fa sempre più forte. In studio i due balleranno insieme e si mostreranno felici del loro percorso. La corteggiatrice ... Leggi su zon (Di giovedì 24 settembre 2020), Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 24nella nuova puntata del dating show, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo inseme. Puntata di critiche quella di oggi. Ci sarà una breve polemica per Armando che ormai, dall’inizio dell’edizione, sembra più interessato alle corteggiatrici del trono classico che alle dame del trono over. Si passerà poi a Jessica e alla sua esterna con Davide. I due sono sempre più vicini e la loro complicità si fa sempre più forte. In studio i due balleranno insieme e si mostreranno felici del loro percorso. La corteggiatrice ...

