Serie B, Galliani: 'Boateng, colpo per un Monza da Serie A' (Di giovedì 24 settembre 2020) I giorni del Condor sono arrivati prima quest'anno. 'Il campionato ormai sta per iniziare e non volevamo più aspettare' conferma l'a.d. Adriano Galliani ufficializzando l'arrivo in biancorosso di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 24 settembre 2020) I giorni del Condor sono arrivati prima quest'anno. 'Il campionato ormai sta per iniziare e non volevamo più aspettare' conferma l'a.d. Adrianoufficializzando l'arrivo in biancorosso di ...

Gazzetta_it : Che colpo del #Monza: preso #Boateng! E Prince ritrova #Berlusconi e #Galliani - CorSport : #Monza, #Galliani: '#Boateng? Ha rinunciato a dei soldi per venire da noi' ?? - tuttosport : #Monza, #Galliani: '#Boateng si è tagliato lo stipendio per venire da noi' - bianca_caimi : RT @CorSport: #Monza, #Galliani: '#Boateng? Ha rinunciato a dei soldi per venire da noi' ?? - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #serieB #Galliani “#Boateng voleva il Canada. Gli ho detto che i boschi ci sono anche a Monza” -