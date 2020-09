Milano: tenta truffa ad anziana che la fa arrestare (Di giovedì 24 settembre 2020) Milano, 24 set. (Adnkronos) - Una donna polacca è stata arrestata a Milano dalla polizia dopo aver provato, senza successo, a truffare una signora di 87 anni. La donna l'ha contattata telefonicamente fingendo di essere la nipote e dicendole che aveva bisogno dei suoi soldi per debiti da pagare. Così le ha chiesto di raccogliere denaro contante e gioielli. L'anziana vittima ha capito subito che si trattava di una truffa ed è stata abilissima nel far credere di essere caduta nel tranello, rassicurando la sedicente nipote che avrebbe raccolto i soldi e l'oro richiesti dalla truffatrice. Nel frattempo, ha chiamato il 112 spiegando la situazione e dando modo al personale in borghese della sezione antirapina della squadra mobile di predisporre un servizio di polizia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020), 24 set. (Adnkronos) - Una donna polacca è stata arrestata adalla polizia dopo aver provato, senza successo, are una signora di 87 anni. La donna l'ha contattata telefonicamente fingendo di essere la nipote e dicendole che aveva bisogno dei suoi soldi per debiti da pagare. Così le ha chiesto di raccogliere denaro contante e gioielli. L'vittima ha capito subito che si trattava di unaed è stata abilissima nel far credere di essere caduta nel tranello, rassicurando la sedicente nipote che avrebbe raccolto i soldi e l'oro richiesti dallatrice. Nel frattempo, ha chiamato il 112 spiegando la situazione e dando modo al personale in borghese della sezione antirapina della squadra mobile di predisporre un servizio di polizia ...

Bergamo, fondi lega, Scillieri parla ai pm e al telefono: «I bergamaschi ci hanno fregato»

Sta parlando con i pubblici ministeri, Michele Scillieri, il commercialista di Milano che nel 2017 registrò nel suo studio il simbolo «Lega per Salvini Premier». Ha già iniziato a farlo nell’interroga ...

