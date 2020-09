Giovane calciatrice ascolta un messaggio di Totti e si sveglia dal coma

(Di giovedì 24 settembre 2020) Una notizia che ha dell’incredibile, ma che riguarda un fatto realmente accaduto. Unagiocatrice della Lazio di nome Ilenia nove mesi fa, il 15 dicembre 2019, è finita ina causa di un brutto incidente stradale, in cui una sua amica perse la vita. Il brutto momento di Ilenia si è interrotto qualche giorno fa, quando si è rita grazie ad un video-inviatole direttamente dall’ex capitano della Roma, Francesco, di cui lei è una grandissima tifosa. Con l’aiuto dell’Associazione Argos Forze di Polizia, del dottor Maritato e dell’allenatore Carlo Cancellieri, i genitori sono riusciti a farsi registrare un video dal ‘Pupone’: “Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te”. Da ...

