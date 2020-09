Franceska Pepe di fuoco contro Dayane Mello | Scintille nella cucina del GF Vip (Di giovedì 24 settembre 2020) La modella Franceska Pepe è di fuoco nella Casa del Grande Fratello Vip, prima contro Tommaso Zorzi e poi contro Dayane Mello. Un litigio in cucina, dove pomo della discordia sono state le ‘carote’: così Franceska Pepe è di fuoco contro Dayane Mello. La concorrente si sta rivelando un personaggio che semina provocazioni nella Casa … L'articolo Franceska Pepe di fuoco contro Dayane Mello Scintille nella cucina del GF Vip proviene ... Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020) La modellaè diCasa del Grande Fratello Vip, primaTommaso Zorzi e poi. Un litigio in, dove pomo della discordia sono state le ‘carote’: cosìè di. La concorrente si sta rivelando un personaggio che semina provocazioniCasa … L'articolodidel GF Vip proviene ...

vivifrncy : Stanno consegnando la vittoria a Franceska Pepe e non se ne rendono nemmeno conto, 17 dementi che non sanno come funziona un reality #gfvip - Luca190499 : RT @gnustefani: Francesco Oppini contro Franceska Pepe oggi pomeriggio e le patate al forno. Teatro sperimentale puro. #GFVIP - DenverCartoons : RT @gnustefani: Francesco Oppini contro Franceska Pepe oggi pomeriggio e le patate al forno. Teatro sperimentale puro. #GFVIP - loscolaro : Attendo solo che Franceska Pepe faccia la Kacio e Pepe. Ovviamente in una sua variante sperimentata durante il Lock… - MarchinoSanchez : Ho bisogno di nuovi video di Franceska Pepe che litiga per affrontare questa giornata -