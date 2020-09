Coronavirus, muore a soli 33 anni dopo un peggioramento improvviso (Di giovedì 24 settembre 2020) muore di Coronavirus a soli 33 anni in Sardegna: è la più giovane vittima dell’intera regione. dopo l’isolamento in casa, era stato seguito e monitorato. Un peggioramento improvviso gli è stato fatale Si aggrava il bilancio delle vittime da Coronavirus in Sardegna. Ieri pomeriggio al Pronto soccorso del Santissima Trinità di Cagliari è morto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020)di33in Sardegna: è la più giovane vittima dell’intera regione.l’isolamento in casa, era stato seguito e monitorato. Ungli è stato fatale Si aggrava il bilancio delle vittime dain Sardegna. Ieri pomeriggio al Pronto soccorso del Santissima Trinità di Cagliari è morto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

