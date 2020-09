Chi farà la formazione? Il coach o il Covid? (Di giovedì 24 settembre 2020) Mercanti e presidenti. È l’ora dei secondi. Una volta si rinchiudevano come penitenti all’hotel Gallia per la quarantena del pallone. E ne venivano fuori quando l’affare era fatto. Oggi si tratta globale, in ogni stagione dell’anno: mediatori dispersi in ogni parte del mondo. Ricchi, anzi ricchissimi, costruttori di ponti finananziari, percorsi da sceicchi, fondi pensione, russi spendaccioni, asiatici comunisti col vizietto del Capitale. Chi farà la formazione? coach o Covid? Mentre il virus, secondo la bella metafora di Ilaria Capua, ricercatrice italiana emigrata a Miami, abbandona la foresta nativa e prende l’aereo, infettando a grande velocità, il mondo degli umani, il calcio osserva i propri riti e niente lo fa deflettere. Si è inaugurato il campionato afono, il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 settembre 2020) Mercanti e presidenti. È l’ora dei secondi. Una volta si rinchiudevano come penitenti all’hotel Gallia per la quarantena del pallone. E ne venivano fuori quando l’affare era fatto. Oggi si tratta globale, in ogni stagione dell’anno: mediatori dispersi in ogni parte del mondo. Ricchi, anzi ricchissimi, costruttori di ponti finananziari, percorsi da sceicchi, fondi pensione, russi spendaccioni, asiatici comunisti col vizietto del Capitale. Chi farà la? Mentre il virus, secondo la bella metafora di Ilaria Capua, ricercatrice italiana emigrata a Miami, abbandona la foresta nativa e prende l’aereo, infettando a grande velocità, il mondo degli umani, il calcio osserva i propri riti e niente lo fa deflettere. Si è inaugurato il campionato afono, il ...

