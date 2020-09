Avellino, classi con oltre 18 alunni si sdoppiano: tensioni tra i genitori (Di giovedì 24 settembre 2020) Decine di famiglie intenzionate a non mandare i figli a scuola. Nel giorno cruciale del ritorno tra i banchi, 8 mesi dopo l'ultima campanella, silenziata bruscamente dall'emergenza Covid,... Leggi su ilmattino (Di giovedì 24 settembre 2020) Decine di famiglie intenzionate a non mandare i figli a scuola. Nel giorno cruciale del ritorno tra i banchi, 8 mesi dopo l'ultima campanella, silenziata bruscamente dall'emergenza Covid,...

Ultime Notizie dalla rete : Avellino classi Avellino, classi con oltre 18 alunni si sdoppiano: tensioni tra i genitori Il Mattino Todisco: “Soddisfatto per il mio risultato. Ora a De Luca aspetta una grande sfida”

Classi divise tra bravi e meno bravi per rispettare il distanziamento: è polemica a Avellino

