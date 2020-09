Alice Pagani, l’attrice di Baby, si trasforma e punta sul look no filter (Di giovedì 24 settembre 2020) La ragazza con il caschetto da raver, Alice Pagani, 22 anni, più nota come la star di Baby, ha cambiato look. Con lentiggini a vista, frangia lunga diventata ciuffo morbido, nuovo colore di capelli, un caldo castano castagna, ha abbandonato il suo nero deciso e pungente alla Ludovica, il personaggio della serie Netflix, è stata tra le protagoniste di alcuni video social nel backstage della presentazione della collezione Emporio Armani Primavera/Estate 2021 “Building Dialogues”, durante questa speciale settimana dalla moda milanese. Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 settembre 2020) La ragazza con il caschetto da raver, Alice Pagani, 22 anni, più nota come la star di Baby, ha cambiato look. Con lentiggini a vista, frangia lunga diventata ciuffo morbido, nuovo colore di capelli, un caldo castano castagna, ha abbandonato il suo nero deciso e pungente alla Ludovica, il personaggio della serie Netflix, è stata tra le protagoniste di alcuni video social nel backstage della presentazione della collezione Emporio Armani Primavera/Estate 2021 “Building Dialogues”, durante questa speciale settimana dalla moda milanese.

giorgia_1409 : AMO ALICE PAGANI CHE METTE QUESTA FOTO NELLE SUE STORIE E TAGGA NAJWA???? - giorgia_1409 : Non io che importuno Alice Pagani. - LeandroEmede : RT @evinafio: Un ringraziamento a Giorgio Armani per averci regalato Alice Pagani e @Najwa_Nimri nella stessa stanza. #EABuildingDialogues… - evinafio : Un ringraziamento a Giorgio Armani per averci regalato Alice Pagani e @Najwa_Nimri nella stessa stanza.… - sychiamamicosi : RT @_zoeiam: Deve essere così l'ingresso in paradiso! Najwa Nimri e Alice Pagani. ?? #armani #armanibuildingdialogues -

Lentiggini che fanno capolino, occhi languidi, pelle candida e trasparente, e una punta di gloss che aggiunge un che di ammiccante, la nuova Alice Pagani inaugura una stagione di sé più dolce e sognan ...

Building Dialogues: un video per sostenere le arti è la scelta di Emporio Armani

C'è la giovane Alice Pagani, attrice coprotagonista della serie Baby e già volto del profumo Emporio Armani In love with you freeze; Najwa Nimri di Vis à Vis e La Casa di Carta; Omar Ayuso delle serie ...

