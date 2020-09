Simeone: Umberto I, bene indagine su donna incinta positiva a Covid (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – Questo il comunicato di Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare: “Prendo atto della decisione assunta dalla direzione sanitaria del Policlinico Umberto I che ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di un medico ostetrico di guardia con l’intento di accertare eventuali responsabilita’ sulla mancata presa in carico di una donna incinta risultata positiva al Covid e rimasta ‘parcheggiata’ per ore in ambulanza.” “Ho apprezzato la risposta data dall’assessore D’Amato ad una mia interrogazione urgente su questa vicenda avvenuta una settimana fa. Si e’ trattato di un ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – Questo il comunicato di Giuseppe, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare: “Prendo atto della decisione assunta dalla direzione sanitaria del PoliclinicoI che ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di un medico ostetrico di guardia con l’intento di accertare eventuali responsabilita’ sulla mancata presa in carico di unarisultataale rimasta ‘parcheggiata’ per ore in ambulanza.” “Ho apprezzato la risposta data dall’assessore D’Amato ad una mia interrogazione urgente su questa vicenda avvenuta una settimana fa. Si e’ trattato di un ...

Continua Simeone: “Siamo di fronte purtroppo ad un episodio di malasanita’ che segue una serie di atti e omissioni che vedono protagonista in senso negativo il direttore generale dell’Umberto I. Mi ...

