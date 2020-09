Serena Grandi condannata per bancarotta, mancati pagamenti e scritture contabili sparite: ecco che succede (Di mercoledì 23 settembre 2020) Serena Grandi condannata a due anni e due mesi per bancarotta e per non aver tenuto le scritture contabili del suo ristorante andato in fallimento. Nel 2013, l’attrice lanciata da Tinto Brass aveva aperto un locale nel cuore di Borgo San Giuliano, così come fa sapere Il Resto del Carlino. Serena Grandi condannata a due... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 23 settembre 2020)a due anni e due mesi pere per non aver tenuto ledel suo ristorante andato in fallimento. Nel 2013, l’attrice lanciata da Tinto Brass aveva aperto un locale nel cuore di Borgo San Giuliano, così come fa sapere Il Resto del Carlino.a due... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

