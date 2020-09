Seat - Wayne Griffiths lerede di De Meo

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il gruppo Volkswagen ha trovato l'erede di Luca De Meo al vertice della: consiglio di amministrazione della Casa di Martorell ha nominatoquale nuovo presidente.L'incarico., che assumerà il nuovo ruolo il primo ottobre prossimo, manterrà gli incarichi di amministratore delegato e presidente del marchio Cupra e, per il momento, di vicepresidente esecutivo con delega alle attività commerciali, incarico, quest'ultimo, ricoperto dal 2016. Il nuovo numero uno dellasostituisce Carsten Isensee, titolare della presidenza in via provvisoria da quando De Meo ha rassegnato le dimissioni per accettare un incarico oltremodo delicato: il manager italiano è stato nominato amministratore delegato del gruppo Renault ...