Processo Vannini | appello bis | la difesa di Antonio Ciontoli chiede omicidio colposo

ROMA – "Antonio Ciontoli non voleva che Marco morisse. Non voleva che il fidanzato di sua figlia perdesse la vita. Se si fosse confrontato con l'evento morte non avrebbe agito cosi' come poi ha fatto. Trovarsi in una situazione di rischio e cercare di gestirla non significa accettare l'evento morte". A dirlo l'avvocato Andrea Miroli, chiedendo alla Corte d'assise d'appello di Roma, di ripristinare l'originaria condanna a 5 anni di reclusione per il sottufficiale della Marina Militare, per omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente nell'ambito del processo bis sulla morte del ragazzo di Marco Vannini, 20 anni, raggiunto da un colpo di pistola nella casa della sua fidanzata, Martina Ciontoli, a Ladispoli la notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015.

