Kim Cattrall su Sarah Jessica Parker: "Non sono pentita di averla definita crudele" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Kim Cattrall è tornata a commentare la 'faida' con Sarah Jessica Parker, dicendosi non pentita di aver definito 'crudele' la co-protagonista di Sex and the City. Kim Cattrall ha dichiarato di non essersi pentita di aver definito crudele l'attrice Sarah Jessica Parker, con cui ha condiviso la lunga esperienza in Sex and the City, dopo che questa ha manifestato cordoglio per la tragica morte di suo fratello, gesto che l'interprete di Samantha Jones ha giudicato del tutto ipocrita. Chiunque abbia seguito con passione Sex and the City avrà sognato, almeno una volta, di vivere un rapporto di amicizia come quello che, per 94 episodi e due film, ha unito sullo schermo le quattro ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 settembre 2020) Kimè tornata a commentare la 'faida' con, dicendosi nondi aver definito '' la co-protagonista di Sex and the City. Kimha dichiarato di non essersidi aver definitol'attrice, con cui ha condiviso la lunga esperienza in Sex and the City, dopo che questa ha manifestato cordoglio per la tragica morte di suo fratello, gesto che l'interprete di Samantha Jones ha giudicato del tutto ipocrita. Chiunque abbia seguito con passione Sex and the City avrà sognato, almeno una volta, di vivere un rapporto di amicizia come quello che, per 94 episodi e due film, ha unito sullo schermo le quattro ...

