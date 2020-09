Europa League: Pioli, contro Bodo-Glimt è partita della vita (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 23 SET - "Stiamo bene mentalmente, la stiamo preparando come fosse una finale. Ho detto ai ragazzi che per loro deve essere la partita della vita. Solo se sei stesso livello di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 23 SET - "Stiamo bene mentalmente, la stiamo preparando come fosse una finale. Ho detto ai ragazzi che per loro deve essere la. Solo se sei stesso livello di ...

ultrastimnas : RT @SkySport: Milan-Bodo/Glimt, Pioli: 'Per noi è come una finale. Mercato? Ho fiducia nella società' - sportli26181512 : Milan-Bodo/Glimt, Pioli: 'Per noi è come una finale. Mercato? Ho fiducia nella società': L'allenatore rossonero all… - Rudi57315501 : @ale_mansi Nn si può giocare ancora 3 partite in campionato tra cui il derby e 2 decisive in Europa League con solo… - GhostJR__ : @antofns No va al Milan a giocare l'Europa League ?? praticamente in cap a loro Mertens è nu miezz scem - ACMilanSydney : RT @SkySport: Milan-Bodo/Glimt, Pioli: 'Per noi è come una finale. Mercato? Ho fiducia nella società' -