Susanna Ceccardi perde anche a Cascina dove è stata sindaco (Di martedì 22 settembre 2020) Sarà stato il buon governo della Lega, sarà stato l’annuncio che in caso di sconfitta sarebbe tornata a occupare la poltrona di europarlamentare: Susanna Ceccardi non ha perso solo le elezioni regionali in Toscana che hanno visto la vittoria di Eugenio Giani. É stata sconfitta anche nella sua Cascina, dove è stata sindaco, anzi il primo sindaco della Lega in Toscana. Ma Giani ‘vola’ con il 46% anche nel territorio di Pisa, ‘feudo’ della rivale Susanna Ceccardi che è stata sindaca di Cascina dove il candidato del centrodestra in questo momento ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Sarà stato il buon governo della Lega, sarà stato l’annuncio che in caso di sconfitta sarebbe tornata a occupare la poltrona di europarlamentare:non ha perso solo le elezioni regionali in Toscana che hanno visto la vittoria di Eugenio Giani. Ésconfittanella sua, anzi il primodella Lega in Toscana. Ma Giani ‘vola’ con il 46%nel territorio di Pisa, ‘feudo’ della rivaleche èsindaca diil candidato del centrodestra in questo momento ...

LegaSalvini : Amici toscani, siete già andati a votare per Susanna Ceccardi? Dai che facciamo la Storia! #ElezioniRegionali - stanzaselvaggia : Susanna Ceccardi sconfitta. I medici calabresi potranno continuare a contare sul loro stipendio. - you_trend : ?? #Regionali in #Toscana: a #Cascina, il comune di cui Susanna #Ceccardi è stata Sindaco dal 2016 al 2019, è in tes… - AlexanderLandSp : RT @CBugliano: ?? ANCORA RITARDI NEI CONTEGGI I nostri scrutatori stanno avendo difficoltà a interpretare la X sul voto a Susanna Ceccardi… - Jambadami71 : RT @CBugliano: ?? ANCORA RITARDI NEI CONTEGGI I nostri scrutatori stanno avendo difficoltà a interpretare la X sul voto a Susanna Ceccardi… -