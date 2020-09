«Sono centinaia, ce li troviamo quasi in casa» (Di martedì 22 settembre 2020) Il sindaco Alessandro Cedraschi sulla presenza di cinghiali vicino al Paese: «Continuiamo a sollecitare il Cantone». Leggi su media.tio.ch (Di martedì 22 settembre 2020) Il sindaco Alessandro Cedraschi sulla presenza di cinghiali vicino al Paese: «Continuiamo a sollecitare il Cantone».

ilpost : Centinaia di persone sono state arrestate durante le proteste di ieri a Minsk, in Bielorussia - Agenzia_Italia : Centinaia di balene si sono spiaggiate in Tasmania - magicadespell78 : @zawzaw_ph Sai che hanno divorziato anni fa e lei.stackn un giocatore di football. Che poi anche basta con: 'oh, r… - Ticinonline : «Sono centinaia, ce li troviamo quasi in casa» #origlio #cinghiali - Valenti34922306 : RT @beabri: 'La nostra società non è abbastanza matura per eleggere una donna”, aveva detto #Lukashenko prima delle elezioni. Ora in #Bielo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono centinaia «Sono centinaia, ce li troviamo quasi in casa» Ticinonline Referendum 2020, risultati ufficiali: vince il Sì che sfiora il 70%

Risultati referendum sul taglio dei parlamentari:i dati ufficiali dello spoglio indicano una vittoria del Sì’ con una percentuale del 69,64%, mentre l’affluenza è stata del 53,52%. Referendum taglio d ...

Primo giorno di caccia

Nessun incidente, numerosi i controlli, tutto sommato poche le contravvenzioni. Sul Monte Stino, sabato, è stata rinvenuta la carcassa di un cervo con due pallottole in corpo «Una giornata sostanzialm ...

Risultati referendum sul taglio dei parlamentari:i dati ufficiali dello spoglio indicano una vittoria del Sì’ con una percentuale del 69,64%, mentre l’affluenza è stata del 53,52%. Referendum taglio d ...Nessun incidente, numerosi i controlli, tutto sommato poche le contravvenzioni. Sul Monte Stino, sabato, è stata rinvenuta la carcassa di un cervo con due pallottole in corpo «Una giornata sostanzialm ...